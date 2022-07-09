Світлана Тарабарова розповіла про фінансову кризу в сім'ї: "Болісне питання"

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася, що через повномасштабну війну Росії в Україні її сім'я опинилася у скрутному фінансовому становищі.

Артистка, яка разом з чоловіком та двома маленькими дітьми залишилася в Україні, дає благодійні концерти, заробітку з яких не має. Крім того, Світлана з коханим-продюсером виплачує кредит за будинок.

Як розповіла знаменитість в ефірі "Ранку з Україною", її сім'ї допомагають друзі.

"Це болісне питання, але жалітися не буду, є багато людей, кому важче. Скажу так – моя родина в такій кризі ще не була жодного разу", – поділилася Tarabarova.

Виконавиця додала, що поки що вони з чоловіком не вигадали, як можуть заробляти кошти.

"Нам трішки не пощастило. Саме 24 лютого ми мали підписати два рекламних контракти. Основний дохід в артиста – концерти. А перед війною був жорсткий карантин. І ми не підписали їх, на жаль", – додала вона.

Нагадаємо, Ксенія Мішина з сином повернулася з Бельгії до Києва. Акторка поділилася своїми емоціями.

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