Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Камалія спантеличила фото у формі Збройних сил України

Дата публікації
Перегляди
1270
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Камалія спантеличила фото у формі Збройних сил України

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія показалася у формі Збройних сил України.

Виконавиця, яка разом з чоловіком відвідала благодійний концерт у Німеччині, таким чином підтримала державу.

Зірка оприлюднила світлину, де постала у кашкеті та кітелі, накинутому поверх сукні з блискітками. Знімком виконавиця поділилася на сторінці в Instagram.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вірю в український народ! Вірю в Україну! Вірю в нашу перемогу! Слава Україні! Героям слава!" – написала вона.

Зі свого боку, прихильники написали, що військова форма їй дуже личить.

  • Дуже гарне фото
  • Неперевершена красуня
  • Така гарна! Пишаюся
  • Дуже личить форма

Втім, деякі юзери висловилися, що така світлина недоречна.

  • Навіщо вдягати форму, якщо ти не в ЗСУ! Поважаю тебе Камаліє, але цього разу фото невдале
  • До чого це?

А дехто навіть подумав, що зірка пішла воювати: "Я плачу! Таких відважних мало", "Як ти не боїшся? Звідки така відвага?".

Нагадаємо, Камалія разом з чоловіком Мохаммадом Захуром виділила понад мільйон євро на будівництво житла для біженців у Німеччині. Також артистка підтримує Україну на благодійних концертах.

Читайте також:

Наступна публікація