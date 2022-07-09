Камалія спантеличила фото у формі Збройних сил України

Українська співачка Камалія показалася у формі Збройних сил України.
Виконавиця, яка разом з чоловіком відвідала благодійний концерт у Німеччині, таким чином підтримала державу.
Зірка оприлюднила світлину, де постала у кашкеті та кітелі, накинутому поверх сукні з блискітками. Знімком виконавиця поділилася на сторінці в Instagram.
"Вірю в український народ! Вірю в Україну! Вірю в нашу перемогу! Слава Україні! Героям слава!" – написала вона.
Зі свого боку, прихильники написали, що військова форма їй дуже личить.
- Дуже гарне фото
- Неперевершена красуня
- Така гарна! Пишаюся
- Дуже личить форма
Втім, деякі юзери висловилися, що така світлина недоречна.
- Навіщо вдягати форму, якщо ти не в ЗСУ! Поважаю тебе Камаліє, але цього разу фото невдале
- До чого це?
А дехто навіть подумав, що зірка пішла воювати: "Я плачу! Таких відважних мало", "Як ти не боїшся? Звідки така відвага?".
Нагадаємо, Камалія разом з чоловіком Мохаммадом Захуром виділила понад мільйон євро на будівництво житла для біженців у Німеччині. Також артистка підтримує Україну на благодійних концертах.
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