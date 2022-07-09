Камалія спантеличила фото у формі Збройних сил України

Виконавиця, яка разом з чоловіком відвідала благодійний концерт у Німеччині, таким чином підтримала державу.

Зірка оприлюднила світлину, де постала у кашкеті та кітелі, накинутому поверх сукні з блискітками. Знімком виконавиця поділилася на сторінці в Instagram.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вірю в український народ! Вірю в Україну! Вірю в нашу перемогу! Слава Україні! Героям слава!" – написала вона.

Зі свого боку, прихильники написали, що військова форма їй дуже личить.

Дуже гарне фото

Неперевершена красуня

Така гарна! Пишаюся

Дуже личить форма

Втім, деякі юзери висловилися, що така світлина недоречна.

Навіщо вдягати форму, якщо ти не в ЗСУ! Поважаю тебе Камаліє, але цього разу фото невдале

До чого це?

А дехто навіть подумав, що зірка пішла воювати: "Я плачу! Таких відважних мало", "Як ти не боїшся? Звідки така відвага?".

Нагадаємо, Камалія разом з чоловіком Мохаммадом Захуром виділила понад мільйон євро на будівництво житла для біженців у Німеччині. Також артистка підтримує Україну на благодійних концертах.

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