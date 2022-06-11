Тарас Тополя з фронту насмішив кумедним відео зі своїми танцями

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служить в теробороні і дислокується у Харківській області, поділився кумедним відео з фронту.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя нагадує, що навіть будучи серйозним солдатом і захищаючи країну, трохи гумору і позитиву не завадить.

На сторінці в Instagram "Антитіл" з'явилося коротке відео, на якому Тарас Тополя з гітаристом гурту Дмитром Жолудем, просто у військовій формі, з автоматами у руках і з касками на голові, вмикають магнітофон, з якого грає трек Friday.

"Коли у бойових медиків немає роботи - це добре!" – підписав відео Тополя.

Шанувальники, своєю чергою, подякували Тарасу і Дмитру за гарний настрій та попросили берегти себе: "Дуже файно! Так приємно, що ви підтримуєте свій дух. Думаємо про вас, бережіть себе!", "Так приємно бачити, що ви все ще можете трохи розважитися серед усіх жахливих обставин. Сподіваюся, у вас буде мирний день! З любов'ю із Великої Британії".

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів, куди з початком війни вивіз свою дружину і трьох малолітніх дітей, де вони пішли до дитячого садочку та школи.

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