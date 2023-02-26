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TVORCHI заспівали на підтримку України на центральній площі біля парламенту Осло

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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TVORCHI заспівали на підтримку України на центральній площі біля парламенту Осло

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Виконавці взяли участь у глобальній акції.

Український гурт TVORCHI представили Україну під час благодійного заходу в Осло, у Норвегії.

Колектив заспівав на центральній площі біля парламенту перед сотнями українців та норвежців, які прийшли підтримати Україну у роковини повномасштабного російського вторгнення.

У своєму офіційному профілі в Instagram гурт поділився своїми враженнями від концерту та подякував народу Норвегії за таку чуйність та підтримку.

"24 лютого виступили на глобальній акції в підтримку України на центральній площі біля парламенту Осло, де зібралося декілька тисяч людей: як норвежців, так і українців. Приголомшило те, як норвежці відчувають наш біль, з якою емпатією говорять про Україну і нашу перемогу. Стільки слів підтримки тут чуємо, безліч українських прапорів бачимо на будинках та у вікнах норвезьких квартир. Кажуть, що люди з Півночі холодні та закриті. Можливо, лише ззовні, бо гарячі серця тих, кого ми тут зустрічаємо здатні розтопити кригу", - подякували TVORCHI.

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Дата публікації
Перегляди
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