У "Голосі країни-12" відбудуться зміни у складі журі

Вже 2 жовтня головне вокальне шоу "Голос країни" повернеться на екрани на телеканалі ТЕТ і буде допомагати українським захисникам.

Через повномасштабну війну в Україні до майбутніх епізодів "Голосу країни" довелося внести певні корективи. Окрім того, що відтепер у проєкті з’явилася велика благодійна складова, змін зазнає і склад журі.

Так, один із суддів проєкту Святослав Вакарчук з’явиться тільки у епізодах, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз музикант багато часу приділяє волонтерській роботі, а для учасників буде важлива тренерська підтримка під час прямих ефірів.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Натомість глядачі побачать у суддівських кріслах Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа, а також команду "Другого шансу" – народного тренера Андрія Мацолу та артистку Олександру Заріцьку, вона ж KAZKA.

Спецпроєкт "Другий шанс" став справжнім сюрпризом для учасників та глядачів. Його тренери дають шанс продовжити участь у "Голосі країни" тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах проєкту. У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька можуть рятувати від вильоту 2-х учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Крім того, велика увага в оновленому форматі шоу буде приділена допомозі нашим військовим на передовій, до якої зможуть долучитися телеглядачі.

"Голос країни" стане першим великим вокальним проєктом, який повернеться на екрани після початку війни. Подивитись прем’єрні випуски можна на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ". Перший епізод після початку повномасштабної війни вийде на екрани вже 2 жовтня о 21:00.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

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