В "Голосі країни-12" произойдут перемены в составе жюри

Уже 2 октября главное вокальное шоу "Голос країни" вернется на экраны на телеканале ТЕТ и будет помогать украинским защитникам.

Из-за полномасштабной войны в Украине в будущие эпизоды "Голосу країни" пришлось внести определенные коррективы. Кроме того, что отныне в проекте появилась большая благотворительная составляющая, изменения коснулись и состава жюри.

Так, один из судей проекта Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, отснятых до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас музыкант уделяет много времени волонтерской работе, а для участников будет важна тренерская поддержка во время прямых эфиров.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вместо этого зрители увидят в судейских креслах Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа, а также команду "Второго шанса" – народного тренера Андрея Мацолу и артистку Александру Зарицкую, она же KAZKA.

Спецпроект "Второй шанс" стал настоящим сюрпризом для участников и зрителей. Его тренеры дают шанс продолжить участие в "Голосе страны" тем участникам, к которым не вернулись тренеры на главной сцене, или тем, кто прекратит борьбу на следующих этапах проекта. В каждом эпизоде слепых прослушиваний Андрей Мацола и Александра Зарицкая могут спасать от вылета 2-х участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кроме того, большое внимание в обновленном формате шоу будет уделено помощи нашим военным на передовой, к которой смогут приобщиться телезрители.

"Голос країни" станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Просмотреть премьерные выпуски можно на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Київстар ТБ". Первый эпизод после начала полномасштабной войны выйдет на экраны уже 2 октября в 21:00.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

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