У в'язницю до P. Diddy навідалися його доньки та мама – ЗМІ

Американський репер і продюсер P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, зустрівся з родичами під час перебування за ґратами.

Це вперше з моменту арешту зірки його мама Дженіс Комбс та доньки Ченс і близнюки Джессі та Д’Ліла змогли провести час разом з рідною людиною. Їхня зустріч відбулася в Брукліні, Центрі ув'язнення Metropolitan, де його утримують з вересня з моменту арешту. Джерело в коментарі виданню TMZ повідомило, що сімейство не приховувало своїх емоцій за цей час і мало змогу обійматися та розмовляти під наглядом персоналу.

P. Diddy з доньками / Фото: Getty Images

Окрім того, стало відомо, коли відбудеться суд над P. Diddy. Так, після розгляду федеральних звинувачень в торгівлі людьми та рекеті остаточний вирок суд винесе 5 травня 2025 року. Про це пише Reuters. Реперу загрожує довічне ув'язнення. Або ж щонайменше 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним за трьома пунктами звинувачення: рекет, секс-торгівля людьми та їх примус до проституції.

Нагадаємо, нещодавно мама P. Diddy зробила заяву про заарештованого сина та неочікувано стала на його захист.

Верх цинізму! Мама P.Diddy просить зжалитись над сином | Подробиці скандалу

Тим часом раніше редакція ТСН.ua розповідала, що відомо про "білі вечірки" P. Diddy та хто з відомих світових зірок бував на них.

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