Синоптики попереджають про заморозки: де і коли суттєво похолодає

В регіонах очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

В Україні суттєво похолодає протягом наступних кількох днів. У суботу, 12 жовтня, та в неділю, 13 жовтня, у низці областей будуть заморозки.

Про це попередили синоптики "Укргідрометцентру".

12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській та Львівській областях, а також вночі 13 жовтня на заході на поверхні ґрунту будуть заморозки - 0-3°. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Тим часом у неділю у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях будуть сильні заморозки у повітрі - це 0-3°. Йдеться про II рівень небезпечності.

Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні 12-13 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що про тепло варто забувати. Наступна порція дощів прийде вже зовсім скоро.

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