Про тепло варто забувати: синоптикиня повідомила про похолодання в Україні

Останніми днями в Україні стало дещо тепліше. Втім, незабаром погода зміниться - можливе похолодання та нові опади.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, в коментарі для NV.

З її слів, наступну порцію дощів варто очікувати з надходженням нового атмосферного фронту у п’ятницю, 11 жовтня. Він пролягатиме через західні області, а тому передусім дощитиме там. Втім, вже 12 жовтня атмосферний фронт поширюватиметься й на інші області правобережної частини країни. Там також задощить.

Від 9 жовтня очікується більше сонця, а тому в середу-четвер буде тепліше. Повітря прогріється до +17-24° у більшості областей. Трохи прохолодніше на північному сході - не вище +19°. Нічна температура вже переважно осіння: в межах +4-11°.

"На зламі тижнів - 13−14 жовтня - повіє прохолодою з півночі. Переважатимуть синоптичні процеси з північного заходу, з півночі. Вони розвиватимуться стрімко. Можливі відчутні зниження температури та ще більш такий осінній характер погоди. За наявними розрахунками, вдень 14 жовтня, а це вже початок наступного тижня, повітря прогріватиметься не вище +13-14° у більшості регіонів", - розповіла Птуха.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україні різко похолодає: синоптикиня назвала дату. Місцями стане холодно, а також можливі сильні дощі.

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