О тепле стоит забывать: синоптик сообщила о похолодании в Украине

В последние дни в Украине стало несколько теплее. Впрочем, в ближайшее время погода изменится – возможно похолодание и новые осадки.

Об этом рассказала синоптика Наталья Птуха, в комментарии для NV.

По ее словам, следующую порцию дождей следует ожидать с поступлением нового атмосферного фронта в пятницу, 11 октября. Он будет пролегать через западные области, поэтому прежде будет дождь там. Впрочем, уже 12 октября атмосферный фронт будет распространяться и на другие области правобережной части страны. Там тоже дождется.

С 9 октября ожидается больше солнца, поэтому в среду-четверг будет теплее. Воздух прогреется до +17-24 ° в большинстве областей. Чуть прохладнее на северо-востоке – не выше +19°. Ночная температура уже преимущественно осенняя: в пределах +4-11°.

"На изломе недель — 13-14 октября — повеет прохладой с севера. Преобладают синоптические процессы с северо-запада, с севера. Они будут развиваться стремительно. Возможны ощутимые снижения температуры и еще более такой осенний характер погоды. По имеющимся расчетам, днем 14 октября, а это уже начало следующей недели, воздух будет прогреваться не выше +13-14 в большинстве регионов", — рассказала Птуха.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко предупреждала, что в Украине резко похолодает: синоптикиня назвала дату. Местами станет холодно, а также возможны сильные дожди.

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