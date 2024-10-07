Як зробити дім бездоганним та чистим: топ-5 корисних лайфгаків

Ці прості поради стануть у пригоді кожному, хто прагне зробити своє життя комфортнішим і організованішим.
На сторінці what.sophie.does показали п’ять корисних лайфгаків, які можуть значно полегшити ваші буденні турботи.
- Крем для гоління проти плям на килимі. Нанесіть невелику кількість крему для гоління на забруднене місце, м’яко втирайте, а потім витріть вологою ганчіркою. Пляма повинна зникнути, а килим залишиться свіжим.
- Якщо не знімаються липкі етикетки. Видалення липких етикеток з різних товарів може стати справжнім випробуванням. Однак, якщо ви нагрієте етикетку феном, клей стане менш липким, що значно полегшить процес видалення. Просто направте тепле повітря на етикетку протягом кількох секунд, а потім акуратно зніміть її.
- Горілка усуне затхлий запах. Налийте невелику кількість горілки в розпилювач і обприскайте місця, які потребують освіження. Горілка не тільки знищує неприємні запахи, але й допомагає дезінфікувати поверхні.
- Як прогнати плодових мошок. Покладіть кілька паличок кориці у вазу з фруктами. Вона має природні репелентні властивості, які відлякують цих маленьких шкідників, не завдаючи шкоди вашим улюбленим плодам.
- Як зробити яскравішою білизну. Перед пранням замочіть одяг у розчині з 1 склянки харчової соди та 2 столових ложок солі. Це не тільки допоможе видалити плями, а й освіжить кольори, повернувши їм яскравість.
Ці прості, але ефективні лайфгаки можуть стати справжнім порятунком у повсякденному житті.
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