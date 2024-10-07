Як зробити дім бездоганним та чистим: топ-5 корисних лайфгаків

Ці прості поради стануть у пригоді кожному, хто прагне зробити своє життя комфортнішим і організованішим.

На сторінці what.sophie.does показали п’ять корисних лайфгаків, які можуть значно полегшити ваші буденні турботи.

Крем для гоління проти плям на килимі. Нанесіть невелику кількість крему для гоління на забруднене місце, м’яко втирайте, а потім витріть вологою ганчіркою. Пляма повинна зникнути, а килим залишиться свіжим. Якщо не знімаються липкі етикетки. Видалення липких етикеток з різних товарів може стати справжнім випробуванням. Однак, якщо ви нагрієте етикетку феном, клей стане менш липким, що значно полегшить процес видалення. Просто направте тепле повітря на етикетку протягом кількох секунд, а потім акуратно зніміть її. Горілка усуне затхлий запах. Налийте невелику кількість горілки в розпилювач і обприскайте місця, які потребують освіження. Горілка не тільки знищує неприємні запахи, але й допомагає дезінфікувати поверхні. Як прогнати плодових мошок. Покладіть кілька паличок кориці у вазу з фруктами. Вона має природні репелентні властивості, які відлякують цих маленьких шкідників, не завдаючи шкоди вашим улюбленим плодам. Як зробити яскравішою білизну. Перед пранням замочіть одяг у розчині з 1 склянки харчової соди та 2 столових ложок солі. Це не тільки допоможе видалити плями, а й освіжить кольори, повернувши їм яскравість.

Ці прості, але ефективні лайфгаки можуть стати справжнім порятунком у повсякденному житті.

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