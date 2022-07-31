Українські зірки, життя яких забрав рак

Кожного року внаслідок онкозахворювань помирають мільйони людей.
Підступна хвороба не шкодує ані дітей, ані дорослих. Також рак забирає життя відомих артистів.
Так, нещодавно Україну сколихнула трагічна новина про смерть ведучої Руслани Писанки, а днями пішла з життя блогерка Віра Бочкур.
Редакція сайту ТСН.ua вшановує пам’ять відомих українських людей, хто помер внаслідок онкології.
Богдан Ступка
22 липня 2012 року не стало легендарного актора Богдана Ступки. У січні того ж року у нього діагностували рак кістки. Хвороба стрімко прогресувала і забрала життя зірки у віці 70 років.
Ступка помер близько шостої ранку у київській лікарні "Феофанія", де провів чотири місяці. Знаменитість ніколи не жалівся на погане самопочуття, тому про його діагноз мало хто знав.
Олесь Терещенко
Відомий український журналіст та ведучий Олесь Терещенко помер внаслідок онкозахворювання 12 березня 2018 року. Про його важку хворобу стало відомо у серпні 2017-го. Тоді один з творців ТСН публічно звернувся по допомогу до всіх знайомих та небайдужих.
При цьому свій онкологічний діагноз Олесь називав не вироком, а викликом. Попри складну хворобу, він не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани. Олесю Терещенку було 43 роки.
Марина Кукліна-Май
Українська акторка театру і кіно Марина Кукліна-Май померла 5 жовтня 2019 року. Їй було всього 33 роки.
Акторка була відома своїми ролями у серіалах "Пес", "Анна Герман" та "Жіночий лікар". Марина тривалий час вела боротьбу з тяжким онкологічним захворюванням.
Дмитро Маніфест
13 жовтня 2020 року онкологія забрала життя талановитого українського оператора та режисера Дмитра Маніфеста. Він помер у віці 30 років.
Маніфест був засновником Manifest Production і співпрацював із багатьма артистами. Зокрема, режисер зняв кліпи для DZIDZIO, Ivan Navi, Тіни Кароль, Олі Полякової, Аліни Гросу, СКАЙ та багатьох інших зірок.
Іван Марченко
2 березня 2021 року стало відомо про смерть українського актора та режисера Івана Марченка. Йому було 44 роки. Зірка серіалів "Свати" і "Жіночий лікар" тривалий час боровся з онкологічним захворюванням. 2014 року у нього діагностували хонросаркому.
Руслана Писанка
19 липня відома телеведуча та акторка Руслана Писанка померла внаслідок онкології. Знаменитості не стало у віці 56 років у Німеччині. Саме там у неї діагностували рак. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала.
Втім, Руслана боролася до останнього.
Прощання з ведучою відбудеться 2 серпня о 10 ранку в Німеччині, у місті Кайзерлаутерн за адресою Доннерсберг штрассе 78. Після оформлення всіх відповідних паперів прах Руслани доправлять до України. Вже в Києві чоловік Писанки поховає її на Байковому кладовищі.
Віра Бочкур
Днями померла блогерка з Кропивницького Віра Бочкур, яка протягом чотирьох років боролася з четвертою стадією раку товстого кишківника. Вона пішла з життя у віці 31 року.
Віра проходила лікування разом зі своїм сином. 2018 року, коли Максиму було всього 5 місяців, у малюка діагностували рак. Віра готувалася стати донором, оскільки був ризик пересадки печінки. Під час обстеження блогерка дізналася про свій страшний діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінку.
Малюк одужав за 10 місяців боротьби. Віра, попри зовсім невтішні прогнози лікарів, прожила ще 4 роки.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, чиї будинки знищили ворожі снаряди. Після початку повномасштабної війни тисячі українців залишилися без даху над головою, серед них є і відомі люди.
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