Відома українська ведуча освідчилася чоловіку-військовому

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник вперше розповіла, як освідчилася своєму коханому Михайлу, який з 2014-го року пішов добровольцем боронити кордони України на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" радіоведуча зізналася, що все це відбулося спонтанно, коли Михайло потрапив до воєнного госпіталю. Тоді згідно з законом навідуватися до реанімації могли лише дружини. Відтак Соня запропонувала обранцю швидко розписатися за один день:

"Михайло потрапив в госпіталь і я зрозуміла, що нам треба розписуватися, тому що тоді узгодили, що чоловіки й дружини можуть потрапляти в реанімацію. І кажу йому: "Треба одружуватися, тому що раптом що, а я ніхто й звати мене ніяк. І він примчав і ми розписалися за добу, швиденько І він помчав назад на фронт", - розповіла знаменитість.

Соня Сотник

Також Соня зазначила, що їхні стосунки зародилися після проведення низки благодійних концертів 2016 року. І додала, що Михайло вже виховує дітей від попередніх стосунків:

"Мій чоловік обожнює дітей, у нього двоє. Ми познайомилися після "На шапку" (серія благодійних концертів – прим. ред.) 2016-го року. Ми зібрали якраз на снайперський приціл і після зайшли в бар. За столом були друзі, добровольці й радикали. Ми одразу з Михайлом посварилися за цим столом, тому що він вважав, якщо б волонтери так сильно не допомагали, то, можливо б, держава швидше реагувала на запити власного війська. Тобто на той момент він вважав, що волонтери – зло й що завдяки нам командири не доносять до керівництва проблеми, керівництво нічого не знає й волонтери все закрили. Десь через тиждень ми вже не розставалися", - поділилася Сотник.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що актор Влад Никитюк вперше одружився. Дружиною артиста стала його колега - акторка Анна Гуляєва.

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