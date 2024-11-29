Відомий репер-військовий заговорив про проблеми у шлюбі та що на це вплинуло: "Хімія розривається"

На щастя, родині артиста вдалося подолати складний період.
Український репер Yarmak, а нині військовослужбовець, розповів про пережиті труднощі в особистому житті.
Артист в інтерв'ю ТСН зізнався, що під час війни їхні стосунки з дружиною Анною зіткнулися з кризою. Зокрема, через різні способи життя та переживання їхні погляди розбігалися. До того ж олії у вогонь підливала значна відстань і його посттравматичний стресовий розлад. Як каже артист, навіть відеозв'язок часом не допомагає відчути "хімію", яка колись була між закоханими у цивільному житті.
"Те, що проходять чоловіки – психологічно дуже важко. У мене є прояви ПТСР і сварки з дружиною іноді. Тому що вона тут і не зовсім до кінця відчуває те, в якому світі ми (військові – прим. ред.) живемо там і що проживаємо. Бо тут плине нормальне цивільне життя, попри обстріли. Починаються різні алгоритми життя. На війні є старлінки, я з дитиною вчив віршик по телефону з Красногорівки. Все одно це такий "плаский" зв'язок. Пригадую, коли я зустрічав дружину з дитиною, то я їх мацав, бо вони не такі, а об'ємні. Від цього відвикаєш, попри те, що ви родина, ви спілкуєтеся… Але ось ця хімія розривається. На жаль", — поділився Yarmak.
На щастя, кризовий період подружжю поступово вдається долати. Нещодавно репер Yarmak ділився, як часто йому вдається бачитися з дружиною та донькою. І розчулив історією, як заспокоював дружину, яка прощалася з ним перед відправленням на фронт.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне інтерв'ю за цим посиланням: ЯРМАК | ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю! «Дружина виїхала за кордон і кинула»! «Тупа» операція проти Карася!
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