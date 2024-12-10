Відомий український актор пройшов військові навчання і заговорив про службу на фронті

Артист припустив, чим би міг займатися у війську.
Відомий український актор Іван Бліндар, який зіграв головну роль у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін" зізнався, що проходить військові навчання, і заговорив про службу на фронті.
Артист у "ЖВЛ представляє" розповів, що час від часу приїздить на схід України. Це актор робить не лише, щоб навідатися до друзів та привезти їм благодійну допомогу, а й щоб звикати до різних ситуацій на фронті. Іван Бліндар ділиться, що це позбавляє від страху. Зокрема, коли прийде час служити, актор не боятиметься цього.
"Час від часу відвідую своїх друзів на cході, щоб не боятися, звикаю до тих ситуацій. Ходжу час від часу на навчання, тренуюсь за можливості, щоб бути готовим в разі, якщо прийде час, коли потрібно буде призватися. І так, в принципі, страх пропадає", - говорить актор.
Наразі ж Іван Бліндар проходить різні військові навчання. Зокрема, він вже опанував тактичну медицину. Нині ж артист вчиться керувати безпілотниками та FPV-дронами.
"Я з однокласником своїм зв'язався, їздив до нього на cхід, ми з ним зустрілися там. А він працює оператором БПЛА, і він мені пульт подарував, я вдома тренуюсь. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курс додатковий на FPV", - говорить актор.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Перших ластівок" Анастасія Пустовіт заявила про готовність служити на фронті. Акторка припустила, чим могла б займатися у війську.
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