Відомий український актор пройшов військові навчання і заговорив про службу на фронті

Відомий український актор Іван Бліндар, який зіграв головну роль у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін" зізнався, що проходить військові навчання, і заговорив про службу на фронті.

Артист у "ЖВЛ представляє" розповів, що час від часу приїздить на схід України. Це актор робить не лише, щоб навідатися до друзів та привезти їм благодійну допомогу, а й щоб звикати до різних ситуацій на фронті. Іван Бліндар ділиться, що це позбавляє від страху. Зокрема, коли прийде час служити, актор не боятиметься цього.

Іван Бліндар / Фото: instagram.com/ivanblindar

"Час від часу відвідую своїх друзів на cході, щоб не боятися, звикаю до тих ситуацій. Ходжу час від часу на навчання, тренуюсь за можливості, щоб бути готовим в разі, якщо прийде час, коли потрібно буде призватися. І так, в принципі, страх пропадає", - говорить актор.

Наразі ж Іван Бліндар проходить різні військові навчання. Зокрема, він вже опанував тактичну медицину. Нині ж артист вчиться керувати безпілотниками та FPV-дронами.

Іван Бліндар / Фото: instagram.com/ivanblindar

"Я з однокласником своїм зв'язався, їздив до нього на cхід, ми з ним зустрілися там. А він працює оператором БПЛА, і він мені пульт подарував, я вдома тренуюсь. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курс додатковий на FPV", - говорить актор.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Перших ластівок" Анастасія Пустовіт заявила про готовність служити на фронті. Акторка припустила, чим могла б займатися у війську.

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