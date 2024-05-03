Відомий український співак вперше прокоментував чутки про одруження та дітей

Український співак Андрій Кравченко вперше прокоментував своє особисте життя.

Як відомо, виконавець ретельно приховує свою родину. Тому в інтерв'ю Аліні Доротюк Андрій також не став розголошувати подробиць, лише вкотре заінтригував і залишив фанатам місце для здогадок.

"Мені кажуть, що нібито в кожному місті у мене вже дитина є… Фанати перебільшують і різне говорять. Хай собі говорять. Хто знає, той знає. Я в чуже ліжко ніколи не лізу. Думаю, моїм слухачам і глядачам не треба знати ні про моїх батьків, ні про особисте. Я дуже бережу свої стосунки, які б вони у мене не були. І свою сім'ю також. Для мене це найцінніше. Людей різних вистачає…", — поділився знаменитість.

Андрій Кравченко / Фото: Instagram Андрія Кравченка

Попри таку позицію Кравченка тримати все в таємниці, його мамі навпаки подобається шалена популярність і успіх сина. Тому вона радо роздає коментарі тим, хто цікавиться зіркою. Сам артист вже попередив рідну людину, що згодом вона може пошкодувати про таку поведінку.

"Коли за батьків згадують (під час інтерв'ю — прим. ред.), їм подобається. Особливо моїй мамі. Вона каже: "Була у тебе на концерті й після того селом не могла пройти. Всі спиняли й розпитували, як концерт, хто і що". Вона їхала два кілометри дві години. Але я розумію, що це їм тільки зараз подобається… А на наступних етапах це може вже дратувати. Я кажу: "Мам, сильно там не висовуйтеся", — додав Андрій.

Нагадаємо, раніше Андрій Кравченко коментував зв'язок з Павлом Зібровим і розповів, яку пораду отримав від його дружини Марини.

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