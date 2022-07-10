Віктор Павлік замилував фото з помітно підрослим однорічним сином

Артист опублікував у своєму Instagram знімок, на якому зображений з однорічним синочком.

До слова, щасливий татусь возив Михайлика на велосипеді. Хлопчик тим часом усміхався та позував перед камерою.

Окрім цього, на фото видно, що Михайлик вже помітно підріс. Мине ще трішки часу, і вже він буде возити свого татуся на велосипеді.

"З синочком", - коротко підписав знімок Павлік.

Віктор Павлік з сином Михайликом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Захоплені прихильники виконавця були приємно здивовані. Вони зазначили, що Михайлик дуже гарний, та побажали сім'ї Павліка щастя.

Круто! Такий милий малюк! Щастя, здоров'я вам.

Які гарні козаки!

Дуже гарний хлопчик у вас!

Нагадаємо, а тим часом дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками звісткою. Блогерка стала бізнесвумен та заснувала власний бренд одягу для дітей.

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