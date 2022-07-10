Лікарні Дніпра, де рятують поранених, одержали кровоспинні препарати

Заклади обрали через близькість до регіонів, де точаться бої.
У лікарні Дніпра, куди насамперед доправляють поранених, доправили 273 флакони гемостатичного лікарського засобу KOVALTRY LVO Antihemophilic Factor VIII (Recombinant) від Bayer.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
"Коли ми формували потреби для медзакладів, серед пріоритетів були і залишаються гемостатичні лікарські засоби. Вони рятують життя. Тому й вибір міста, куди надійшли згадані препарати, обрано не випадково – через близькість до регіонів, де точаться бої", – зазначила Карчевич.
Нагадаємо, напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.
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