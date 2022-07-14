Віктор Павлік зворушливо привітав молоду дружину з 28-річчям

13 червня, молода дружина українського співака Віктора Павліка святкувала день народження. Але лише нещодавно чоловік зумів привітати кохану зі святом.

Так, Катерині Реп'яховій виповнилося 28 років.

Тож Павлік з нагоди свята лише зараз зумів привітати свою молоду кохану. Загалом, виконавець подарував дружині гарні квіти, один із букетів був зібраний із синьо-жовтих хризантем.

Віктор Павлік привітав дружину з днем народження / Фото: instagram.com/repyahovakate

Разом з тим, виконавець сказав Катерині чимало приємних слів з привітаннями. Щоправда, співак привітав дружину з 27-річчям. Та Катерина поправила чоловіка та зазначила, що їй насправді 28 років.

Віктор Павлік привітав дружину з днем народження / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у коханні, щоб ти у свої 27 і один місяць була здорова і щаслива", - привітав Павлік з днем народження дружину.

А після привітань Катерини зі святом Віктор Павлік поїхав виступати для курсантів і курсанток. Артист зіграв на гітарі та заспівав свої пісні, а зала радісно аплодувала та підспівувала виконавцю.

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"Провідав трохи з виступом курсантів і курсанток! Особовий склад льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Слава Богу за вас, діточки!" – зазначив виконавець.

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