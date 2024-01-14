Влад Яма має намір повернутися до України: "Вірить, що без проблем буде жити в Києві"

Хореограф Євген Кот прокоментував втечу свого колеги Влада Ями за кордон на початку повномасштабної війни.

Учасник "Танців з зірками", який раніше розкритикував Тетяну Денисову, цього разу розніс Влада Яму. Кот зазначив, що не розуміє, чому танцівник так вчинив:

"Ну, що тут коментувати? Людина не в країні, і я не розумію, чому вона так вчинила. Можу припустити, що в якийсь момент злякався, але вже минуло багато часу, більшість українців повернулася. І публічні, і непублічні – різні. Вважаю, що медійні люди повинні залишатися в країні, щоб таким чином надавати приклад іншим, що треба гуртуватися. А не тікати", - висловив свою думку Євген Кот, пише oboz.ua

Женя Кот і Влад Яма

Також хореограф зізнався, що зараз не стежить за життям Влада Ями. Лише чув про скандал з ним, коли він взяв участь у вечірці з російською назвою. Окрім того Євген Кот заявив, що після закінчення повномасштабної війни Яма має намір повернутися до України. Проте Євген не впевнений, що Ямі це вдасться так легко зробити:

"Що тут скажеш: деякі з тих, хто виїхав, виявилися зараз трохи відірваними від нашої нинішньої реальності. Мені здається, що Влад досі думає, що коли війна закінчиться, він повернеться до України. І все в його житті буде так само, як і раніше. Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме у Києві. Не "відстрілює" того, що сталося, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам – то цього достатньо", - розповів Кот.

Він також пригадав слова Ями, який раніше казав, що боїться за свою родину. В такому випадку Кот порадив колезі залишити дружину і сина в безпечному місці, а самому повернутися і робити щось серйозне тут для нашої перемоги.

Нагадаємо, днями Євген Кот розчулив, як дружина Наталія повідомила йому про довгоочікувану вагітність. Пара намагалася завести дитину протягом чотирьох років.

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