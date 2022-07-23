Влад Яма вперше розповів, де перебуває та чим займається

Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма після повномасштабного вторгнення РФ до України не давав нічого про себе знати.

Влад Яма у Instagram розміщував деякі пости про війну в Україні, втім самого його не було ані чутно, ані видно.

Вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України Влад Яма дав інтерв'ю програмі "Слава+". Танцівник зізнався, що з початком війни разом з родиною виїхав до США.

Наразі Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином перебувають у Сполучених Штатах. Там хореограф веде благодійні майстер-класи, а дружина займається сином:

"Поки що роблю благодійні майстер-класи, намагаюся їх зробити більше, можливо, це буде відбуватися й в інших Штатах також. Ми виїхали вже з самого початку. Ми були декілька днів у Європі. Потім одразу вилетіли сюди", - розповів Яма.

Влад Яма з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vladyama_official

Він поділився, що виїхав з України 24 лютого – ще до того, як чоловікам заборонили виїзд з країни.

Окрім того, Влад Яма розповів, де перебувають його батьки. До повномасштабної війни батьки зірки мешкали у Запоріжжі:

"Зараз вони в Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, в Прикарпатті, 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно на 5, чи 6 день. В нас була з ними коротка, але важка розмова. Це був момент, коли з Запоріжжя їхали мої друзі і вони сказали, що можуть взяти з собою батьків. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області. Так в житті ніколи з батьками не розмовляв і я сподіваюсь, що ніколи не буду", - розповів Влад.

Влад Яма з батьками, дружиною та сином / Фото: instagram.com/vladyama_official

Він зізнався, що наразі батьки повернулися додому, назад до Запоріжжя, бо дуже сумували за рідною домівкою.

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