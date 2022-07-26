Росія проведе нові військові навчання: коли і де відбудуться

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про стратегічні навчання "Схід-2022" з військами Східного військового округу, які відбудуться від 30 серпня до 5 вересня 2022 року.
В оборонному відомстві РФ заявляють, що до так званої "спецоперації" в Україні залучається лише частина збройних сил Російської Федерації і що їхня чисельність є достатньою для виконання всіх завдань.
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Під час навчання відпрацьовуватимуться питання застосування угруповань військ під час забезпечення військової безпеки у Східному регіоні.
До військових навчань залучать:
- війська сил Східного військового округу
- частину сил Повітряно-десантних військ,
- Дальньої авіації,
- Військово-транспортної авіації,
- найманців з інших держав.
Навчання пройдуть на полігонах Східного військового округу: Біджанський, Бурдуни, Бухта Анна, Гарячі Ключі, Князе-Волконський, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельський, Сергіївський, Телемба, Успенівський та Цугол.
Як повідомляли раніше в Офісі президента, українські військові повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії на війні проти України. Зокрема, ЗСУ знищили 14 дивізіонів РСЗВ і 70 дивізіонів ствольної артилерії ворога.
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