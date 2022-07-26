На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі артилерійські обстріли - Генштаб

Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.
На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 липня.
"Ворог завдав авіаудару біля Григорівки. Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти із танків, а також ствольної та реактивної артилерії.
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