На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі артилерійські обстріли - Генштаб

Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 липня.

"Ворог завдав авіаудару біля Григорівки. Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти із танків, а також ствольної та реактивної артилерії.

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