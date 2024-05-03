Володимир Остапчук показався під крапельницями

Український шоумен Володимир Остапчук повідомив про погіршення самопочуття й збентежив підписників новим фото.

У своєму фотоблогу 39-річний ведучий вийшов у сторіз з невтішними новинами. Він показався під крапельницями у стінах медзакладу. На зображенні видніється лише рука шоумена й крапельниця. Втім, розголошувати жодних подробиць своїм фанам Володимир не став. До слова, його дружина Катерина також поки не коментувала стан здоров'я коханого.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як відомо, незадовго до публікації фото з лікарні Остапчук насолоджувався сонячною прогулянкою разом з обраницею. А також працював на знімальному майданчику вже о шостій ранку. Зокрема, телеведучий опублікував кадри з дороги та пожартував, що у його будні знову повертаються підйоми на світанку через знімання ранкових шоу. За словами Володимира, востаннє за таким напруженим робочим режимом він працював п'ять років тому.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка TAYANNA також скаржилася на погіршення самопочуття. Артистка вже розповіла про симптоми недуги й показалася в кабінеті лікаря.

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