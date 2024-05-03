Склади боєприпасів у країнах Європи порожні – голова Rheinmetall

Німеччина повинна збільшити витрати на виготовлення зброї, щоб захистити себе в разі початку війни.

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Про це в інтерв'ю Wirtschaftspublizistische Vereinigung заявив генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає Süddeutsche Zeitung.

Він заявив, що наразі країни Заходу не готові до звичайної війни.

Паппергер заявив, що Китай і Росія значно наростили свої потужності та швидко й інтенсивно озброюються. Тому Німеччині треба збільшити військові витрати на 30 млрд євро щорічно.

"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то поворот не вдасться", – попередив Паппергер.

Видання пише, що 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до "поворотного моменту" після того, як РФ напала на Україну. Тоді був створений фонд у 100 млрд євро для посилення обороноздатності бундесверу.

Голова Rheinmetall заявив, що країна скоротила свої витрати на армію після закінчення Холодної війни, через що техніка почала застарівати, а склади з боєприпасами – порожніти. Він заявив, що країна занадто почала економити на військових витратах.

Паппергер заявив, що концерн Rheinmetall скористався 100-мільярдним спеціальним фондом та отримав замовлення на виготовлення військової техніки, але бюджет фонду буде вичерпано до 2026 року, тому необхідно збільшити регулярний оборонний бюджет.

"Тоді це буде просто спалах на сковороді, і ми більше не зможемо продовжувати так і надаліі", – застеріг підприємець.

Він заявив, що в німецькій армії не вистачає необхідної зброї. Як приклад, він навів артилерійські боєприпаси.

"Боєприпаси, які ми виробляємо, зараз відправляються до України", – сказав Паппергер.

Голова Rheinmetall заявив, що за останні роки Німеччина поповнила свої склади практично "нічим". Для заповнення складів боєприпасами знадобиться не менше десяти років, тому федеральний уряд повинен забезпечити необхідне фінансування.

Водночас Німеччина є не єдиною з країн Європи, хто не підготовлений до можливих загроз.

"Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція – всі склади порожні, для всіх звичайних типів боєприпасів", – запевнив Паппергер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Заході стривожили прогнозом щодо подальшого постачання зброї для ЗСУ зі США.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Британії заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії західною зброєю.

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