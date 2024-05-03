Склады боеприпасов в странах Европы пусты — глава Rheinmetall

Германия должна увеличить затраты на изготовление оружия, чтобы защитить себя в случае начала войны.

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Об этом в интервью Wirtschaftspublizistische Vereinigung заявил генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает Süddeutsche Zeitung.

Он заявил, что в настоящее время страны Запада не готовы к обычной войне.

Паппергер заявил, что Китай и Россия значительно нарастят свои мощности и быстро интенсивно вооружаются. Потому Германии следует увеличить военные расходы на 30 млрд евро ежегодно.

"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то поворот не удастся", – предупредил Паппергер.

Издание пишет, что в 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц призвал к "поворотному моменту" после того, как РФ напала на Украину. Тогда был создан фонд в 100 млрд евро для усиления обороноспособности Бундесвера.

Глава Rheinmetall заявил, что страна сократила свои расходы на армию после окончания холодной войны, из-за чего техника начала устаревать, а склады с боеприпасами пустеть. Он заявил, что страна слишком начала экономить на военных расходах.

Паппергер заявил, что концерн Rheinmetall воспользовался 100-миллиардным специальным фондом и получил преломление на изготовление военной техники, но бюджет фонда будет исчерпан до 2026 года, поэтому необходимо увеличить регулярный оборонный бюджет.

"Тогда это будет просто вспышка на сковороде, и мы больше не сможем продолжать в том же духе", – предостерег предприниматель.

Он заявил, что в немецкой армии не хватает необходимого оружия, он привел в пример артиллерийские боеприпасы.

"Боеприпасы, которые мы производим, сейчас отправляются в Украину", – сказал Паппергер.

Глава Rheinmetall заявил, что за последние годы Германия пополнила свои составы практически "нечем". Для заполнения складов боеприпасам понадобится не менее десяти лет, поэтому федеральное правительство должно обеспечить необходимое финансирование.

В то же время, Германией не является единственной из стран Европы, кто не подготовлен к возможным угрозам.

"Это Италия, Испания, Франция — все склады пустые, для всех обычных типов боеприпасов", — заверил Паппергер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Западе встревожили прогнозом по дальнейшей поставке оружия для ВСУ из США.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Британии заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России западным оружием.

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