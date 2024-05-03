Мінфін "розсекретив" зарплати чиновників: де їх можна подивитись

Міністерство фінансів України запровадило нову систему оплати праці в державному секторі та оприлюднило інструмент, за допомогою якого кожен громадянин може переглянути зарплати українських чиновників.

В Україні продовжує функціонувати нова система оплати праці в державному секторі, яку було впроваджено для забезпечення прозорості та ефективного використання бюджетних коштів. Зарплату українських чиновників може переглянути будь-хто за допомогою грейдової системи та аналітичного інструменту "дашборд".

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

"З початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців, яка має на меті підвищити передбачуваність, прозорість і справедливість заробітної плати та вдосконалити ефективність менеджменту в державному секторі", – йдеться у повідомленні.

Зарплати українських чиновників

Міністерство фінансів України розробило та оприлюднило аналітичний інструмент, відомий як "дашборд", який надає інформацію про оплату праці та кількість працівників у державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади. Цей інструмент дає змогу відслідковувати середні заробітні плати на рівні посад та забезпечує ефективне використання державних коштів.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зауважив, що ефективність державного органу залежить від якості його працівників, і нова система класифікації посад відіграє важливу роль у забезпеченні адекватної оплати праці. Він також зазначив, що цільовими завданнями Мінфіну є забезпечення прозорості та справедливості оплати праці, запобігання зловживанням з надбавками та зменшення плинності кадрів у державному секторі.

Одночасно з реформою системи оплати праці Міністерство фінансів удосконалює програмні засоби у сфері публічних фінансів. Зокрема, введено автоматизовану інформаційну систему онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету, що дозволяє автоматизувати процеси збору даних про витрати на оплату праці для подальшого аналізу.

Нова система оплати праці в українському державному секторі спрямована на впровадження прозорих та справедливих принципів, які відповідають міжнародним стандартам. Ці кроки допомагають збільшити довіру громадськості до управління державними фінансами та підвищують ефективність використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, НБУ повідомляє, що через невідповідність між попитом та пропозицією очікується значне підвищення заробітних плат. Конкуренція змусить роботодавців підвищувати виплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень 2025 року.

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