Владимир Остапчук оказался под капельницами

Шоумен испугал фанатов снимком из палаты.
Украинский шоумен Владимир Остапчук сообщил об ухудшении самочувствия и взволновал подписчиков новым фото.
В своем фотоблоге 39-летний ведущий вышел в сторис с не очень хорошими новостями. Он показался под капельницами в стенах медучреждения. На изображении виднеются только рука шоумена и капельница. Впрочем, разглашать какие-либо подробности своим фанам Владимир не стал. Кстати, его жена Екатерина также пока не комментировала состояние здоровья возлюбленного.
Как известно, незадолго до публикации фото из больницы Остапчук наслаждался солнечной прогулкой вместе с избранницей. А также работал на съемочной площадке уже в шесть утра. В частности, телеведущий опубликовал кадры с дороги и пошутил, что в его будни снова возвращаются подъемы на рассвете из-за съемок утренних шоу. По словам Владимира, в последний раз по такому напряженному рабочему режиму он работал пять лет назад.
Напомним, недавно украинская певица TAYANNA также жаловалась на ухудшение самочувствия. Артистка уже рассказала о симптомах недуга и показалась в кабинете врача.
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