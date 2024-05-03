Владимир Остапчук оказался под капельницами

Украинский шоумен Владимир Остапчук сообщил об ухудшении самочувствия и взволновал подписчиков новым фото.

В своем фотоблоге 39-летний ведущий вышел в сторис с не очень хорошими новостями. Он показался под капельницами в стенах медучреждения. На изображении виднеются только рука шоумена и капельница. Впрочем, разглашать какие-либо подробности своим фанам Владимир не стал. Кстати, его жена Екатерина также пока не комментировала состояние здоровья возлюбленного.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как известно, незадолго до публикации фото из больницы Остапчук наслаждался солнечной прогулкой вместе с избранницей. А также работал на съемочной площадке уже в шесть утра. В частности, телеведущий опубликовал кадры с дороги и пошутил, что в его будни снова возвращаются подъемы на рассвете из-за съемок утренних шоу. По словам Владимира, в последний раз по такому напряженному рабочему режиму он работал пять лет назад.

Напомним, недавно украинская певица TAYANNA также жаловалась на ухудшение самочувствия. Артистка уже рассказала о симптомах недуга и показалась в кабинете врача.

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