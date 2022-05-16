"Євробачення-2022": виступ Kalush Orchestra у фіналі б'є рекорди на YouTube

Виступ українського гурту-переможця 66-го конкурсу "Євробачення" Kalush Orchestra б'є рекорди на YouTube.
Так, на момент публікації статті, відео номеру, який колектив показав у грандфіналі, зібрало понад 11 млн переглядів. А це найбільше із усіх країн-фіналістів цього року.
Крім того, ролик перебуває на 1 місці у вкладці "В тренді".
Також єврофани залишили майже 80 тисяч коментарів, де висловили захоплення виступом українців.
- Мені дуже сподобалося, як Україна співала. Красива пісня, дуже хороший вони народ. Я з Азербайджана
- Не розумію жодного слова, але це чіпляє, і в мене весь день у голові була частина "Стефанія ла ла ла ла Стефанія".
- Чудово! Кожна країна має співати своєю мовою
Зауважимо, юзери також активно переглядають номер представниці Іспанії (7,9 млн) та конкурсанта з Великої Британії (4,9 млн). Втім, найменше подивилися, як виступила учасниця з Чехії (189 тисяч переглядів).
Нагадаємо, Kalush Orchestra повернувся до України з італійського Турина. Дивіться, як зустріли переможців "Євробачення-2022".
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