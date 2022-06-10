"Євробачення-2023": в Україні розпочали підготовку до проведення конкурсу

"Євробачення-2023": в Україні розпочали підготовку до проведення конкурсу

Кабінет міністрів створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Також вже затверджено склад оргкомітету конкурсу.

Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. А відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, 10 червня.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022"з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс має відбутися в Україні. Втім, держава-переможець може передати право проведення іншій країні.

Зі свого боку, міністр культури Олександр Ткаченко запевнив, що конкурс відбудеться однозначно на території нашої держави. А голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що українці самостійно зможуть обрати склад національного журі для конкурсу "Євробачення-2023".

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