"Євробачення-2024": букмекери припустили, хто потрапить до першої десятки фіналістів

Букмекери вже зробили свої ставки на перший півфінал конкурсу.

Вже за лічені години розпочнеться перший півфінал міжнародного конкурсу "Євробачення-2024", де виступатимуть представниці України – співачки alyona alyona та Jerry Heil.

На головну сцену в Мальме - Malmö Arena – 7 травня вийдуть учасники 15 країн. Зокрема, за місце у фіналі "Євробачення-2024" боротимуться Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург. Однак лише 10 учасникам вдасться потрапити до фіналу, а решта будуть вимушені поїхати додому.

Країни, які виступатимуть у першому півфіналі

Наразі півфіналісти ретельно готуються до виступу на головній сцені "Євробачення-2024". Тим часом букмекери час не гають, а вже оцінили шанси країн на вихід до фіналу та зробили свої ставки.

На їхню думку, українцям можна видихнути спокійно, адже alyona alyona та Jerry Heil пройдуть далі. Букмекери переконані, що до першої десятки фіналістів окрім України потраплять також Хорватія, Литва, Ірландія, Фінляндія, Люксембург, Португалія, Кіпр, Польща та Сербія.

А от не поталанить цьогоріч Австралії, Словенії, Азербайджану, Молдові та Ісландії.

Країни, які, на думку букмекерів, пройдуть у фінал "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Врешті, це лише прогноз букмекерів, який постійно змінюється та не завжди справджується. Хто ж потрапить до першої десятки фіналістів – дивіться разом з редакцією сайту ТСН.ua, адже ми вестимемо текстову онлайн-трансляцію і першими повідомимо, хто пройшов у фінал. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися "Євробачення", хто став учасниками та з якими піснями вони змагаються за перемогу.

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