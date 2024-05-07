Модні чоловічі стрижки 2024 року: як підстригтися на літо

Перш ніж освіжити look, подивіться, що зараз модно, адже тренди відіграють не останню роль у виборі.

Звісно, як і жінки, чоловіки намагаються триматися трендів та виглядати сучасно. Для цього варто знати й орієнтуватися, які зачіски будуть стильними та модними у новому сезоні.

Пропонуємо вам підбірку варіантів чоловічих стрижок, які будуть актуальні влітку 2024 року, від видання “Фокус”.

Британка

Стрижка британка. Фото: Instagram @salonkrasoty_uliuby

Це один із популярних стилів чоловічої стрижки. Вона характеризується коротким волосся на боках та трохи довшою верхівкою. Часто стрижка британка має чіткі контури на шиї та над вухами. Ця стрижка має стильний та доглянутий вигляд. Її також можна адаптувати до особистих вподобань — змінити довжину верхівки чи об'єм.

Канадка

Стрижка канадка. Фото: Instagram @barber_renata_rossi

Також відома як “боксерська чоловіча стрижка”. Є популярним варіантом стрижки для чоловіків. Ця стрижка характеризується короткими волоссям збоку і ззаду. Волосся на верхівці зазвичай залишається трохи довшим. Канадка безперечно може виглядати стильно та сучасно.

Андеркат

Андеркат. Фото: Instagram @barber_bronson

Це стиль, при якому волосся на боках і на задній частині голови збрито коротко, а верхня частина залишається довшою. Це популярна стрижка, яка надає стильний і сучасний вигляд.

Короткі чоловічі стрижки з текстурою

Модний фейд

Поширений варіант зачіски, який набув популярності в останні роки. Ця стрижка характеризується коротким волоссям на верхній частині голови, що плавно переходить до довшої довжини знизу. Волосся може бути вибритим на боках і ззаду, створюючи контрастний ефект.

Класичний короткий квадрат або бокс

Це стрижка, при якій волосся укладається таким чином, що верхня частина голови трохи піднята, а бік і задня частина обрізані коротко.

Класичні чоловічі стрижки

Класичні стрижки, такі як “бокс”, “купол” або “Буцефал”, завжди залишаються популярними. Сучасні варіації цих стрижок тримаються в трендах і можуть бути актуальними і влітку 2024 року.

Стрижка бокс та напівбокс

Стрижка бокс. Фото з відкритих джерел

Чоловіча стрижка бокс є популярним варіантом серед чоловіків. Ця стрижка характеризується короткою довжиною волосся по всій голові. Вона може мати різні варіації, такі як бокс з загостреними боками або підбритий бокс.

Стрижка напівбокс є популярним варіантом чоловічої зачіски, яка поєднує коротке волосся зверху голови зі збереженням трохи довших волосин на передній частині. Ця стрижка зазвичай має дуже короткі боки і задню частину голови, які плавно переходять в довші зверху голови, часто підголів'я робиться коротшим.

Раніше ми писали, як підстригти чоловіка машинкою в домашніх умовах з покроковою інструкцією та варіантами зачісок.

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