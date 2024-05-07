Модные мужские стрижки 2024 года: как подстричься на лето

Прежде чем освежить look, посмотрите, что сейчас модно, ведь тренды играют не последнюю роль в выборе.

Конечно, как и женщины, мужчины стараются держаться трендов и выглядеть современно. Для этого следует знать и ориентироваться, какие прически будут стильными и модными в новом сезоне.

Предлагаем вам подборку вариантов мужских стрижек, которые будут актуальны летом 2024 года от издания “Фокус”.

Британка

Британская стрижка. Фото: Instagram @salonkrasoty_uliuby

Это один из популярных стилей мужской стрижки. Она характеризуется короткими волосами на боках и чуть более длинной верхушкой. Часто стрижка британка имеет четкие контуры на шее и над ушами. Эта стрижка выглядит стильно и ухоженно. Ее можно адаптировать к личным предпочтениям — изменить длину верхушки или объем.

Канадка

Стрижка канадка. Фото: Instagram @barber_renata_rossi

Также известна как "боксерская мужская стрижка". Является популярным вариантом стрижки для мужчин. Эта стрижка характеризуется короткими волосами сбоку и сзади. Волосы на верхушке обычно остаются чуть длиннее. Канадка определенно может выглядеть стильно и современно.

Андеркат

Андеркат. Фото: Instagram @barber_bronson

Это стиль, при котором волосы на боках и на задней части головы сбриты коротко, а верхняя часть остается длиннее. Это популярная стрижка, придающая стильный и современный вид.

Короткие мужские стрижки с текстурой

Модный фейд

Распространенный вариант прически, который приобрел популярность в последние годы. Эта стрижка характеризуется короткими волосами на верхней части головы, плавно переходящей к более длинной длине снизу. Волосы могут быть выбриты на боках и сзади, создавая контрастный эффект.

Классический короткий квадрат или бокс

Это стрижка, при которой волосы укладываются таким образом, что верхняя часть головы немного приподнята, а бок и задняя часть обрезаны коротко.

Классические мужские стрижки

Классические стрижки, такие как "бокс", "купол" или "буцефал", всегда остаются популярными. Современные вариации этих стрижек держатся в трендах и могут быть актуальны и летом 2024 года.

Стрижка бокс и полубокс

Стрижка бокс. Фото из открытых источников

Мужская стрижка бокс является популярным вариантом среди мужчин. Эта стрижка характеризуется короткой длиной волос по всей голове. Она может иметь разные вариации, такие как бокс с заостренными боками или подбритый бокс.

Стрижка полубокс является популярным вариантом мужской прически, сочетающей короткие волосы сверху головы с сохранением чуть более длинных волос на передней части. Эта стрижка обычно имеет очень короткие бока и заднюю часть головы, которые плавно переходят в более длинные сверху головы, часто подголовье делается короче.

Раньше мы писали, как подстричь мужчину машинкой в домашних условиях с пошаговой инструкцией и вариантами причесок.

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