Юрій Горбунов показав, як двох синів весело на санчатах катав

Український телеведучий Юрій Горбунов поділився атмосферними кадрами з двома синами – Іваном і Данилом.

Так, зірковий татусь разом з дітьми вирушив на зимову прогулянку. До слова, родина постає на засніженій галявині посеред великих ялинок. Цей момент Юрій зазнімкував і поділився світлиною у себе в Instagram.

На зображенні молодший та старший сини Горбунова сидять на санчатах. У цей час тато допомагає дітям їхати, тягнучи за мотузку. За словами знаменитості, малеча була в захваті від зимових розваг, тому не давала йому перепочинку й щоразу просила катати на санчатах з ще більшою швидкістю.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Тільки й чув весь день – тату, давай скоріше! Ще скоріше!", – написав Юрій.

Також затишними родинними світлинами поділилася і дружина зірки, ведуча Катерина Осадча. Вона опублікувала фото з їхнім молодшим сином Данилком, який грався на дивані та гладив кота.

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

"Неділя", - лаконічно написала на кадрі знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua розповідала подробиці таємного весілля Юрія Горбунова та Катерини Осадчої та яким було їхнє знайомство. Про історію кохання зіркової пари читайте за посиланням.

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