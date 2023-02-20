Коли обрізати дерева 2023 року: чи можна це робити наприкінці зими

Для чого та коли обрізати дерева, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для чого потрібно обрізати дерева

Для збільшення врожайності. Пагони після обрізання отримуватимуть більше сонячних світла та тепла, таким чином врожай покращиться.

Для формування гарної крони, дерева будуть не лише краще плодоносити, а й виглядати привабливо.

Внаслідок обрізки підвищується морозостійкість рослини, зміцнюється імунна система дерева. Зменшується кількість шкідників і хвороб.

Обрізка дає змогу контролювати ріст дерева — стовбур та верхівка розвиватимуться рівномірно.

Обрізку слід проводити щорічно, а не один раз на декілька років. Так рослинам буде легше пережити щорічну невелику обрізку, ніж дуже сильну, але набагато рідше. При щорічному обрізанні можна видаляти не більше ніж третини від загальної кількості гілок. Найкраще видаляти старі гілки.

Коли обрізати дерева 2023 року

Обрізати дерева можна протягом усього року. Але потрібно знати саме які культури та для чого в ту чи іншу пору року.

Пізньою зимою та ранньою весною. На початку березня починають обрізати молоді зерняткові дерева — яблуні та груші. У квітні обрізають більшість інших молодих кісточкових плодових дерев — абрикос, черешню, вишню.

Пізньою весною — на початку літа, (травень-червень) обрізають старі дерева. Їх обрізають під час або після цвітіння, що дозволить обмежити розміри крони та послабити процеси подальшого росту пагонів.

Для тих культур, які рано плодоносять , наприклад, абрикос, щоб не втратити врожай через весняні заморозки обрізку можна проводити літом. Завдяки цьому в наступному році цвітіння наступить пізніше, і врожай, у випадку морозів, буде врятованим.

Восени проводиться санітарна обрізка дерев. Така обрізка покращує обмінні процеси рослини, знижує рівень травматизму. Восени також обрізають кущі.

Коли та як проводити обрізання дерев пізньою зимою та ранньою весною

Весняне обрізання дерева можна починати в кінці лютого, на початку березня. Це коли дерево ще спить, нічого нового ще не виросло, тим більше зацвіло, але вже не так холодно. У будь-якому разі потрібно встигнути до того часу, коли дерево почне формувати бруньки.

Орієнтуватися потрібно по температурі на вулиці. Рекомендується проводити обрізання, коли температура буде плюсовою. Можна обрізати та при нижчій температурі, але не нижче мінус 5 градусів. Якщо наступного дня чи тижня очікуються морози, краще відкласти обрізку до плюсової температури.

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