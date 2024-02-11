Когда обрезать деревья в 2024 году: можно ли это делать в конце зимы

Для чего нужно обрезать деревья

Для увеличения урожайности. Побеги после обрезки будут получать больше солнечных света и тепла, таким образом урожай улучшится.

Для формирования хорошей кроны деревья будут не только лучше плодоносить, но и выглядеть привлекательно.

В результате обрезки повышается морозостойкость растения, укрепляется иммунная система дерева. Уменьшается количество вредителей и болезней.

Обрезка позволяет контролировать рост дерева – ствол и верхушка будут развиваться равномерно.

Обрезку следует проводить ежегодно, а не раз в несколько лет. Так растениям будет легче пережить ежегодную небольшую обрезку, чем очень сильную, но гораздо реже. При ежегодной обрезке можно удалять не более трети от общего количества ветвей. Лучше удалять старые ветви.

Когда обрезать деревья в 2024 году

Обрезать деревья можно в течение всего года. Но нужно знать именно какие культуры и для чего в то или иное время года.

Поздней зимой и ранней весной. В начале марта начинают обрезать молодые семечковые деревья — яблони и груши. В апреле обрезают большинство других молодых косточковых плодовых деревьев – абрикос, черешню, вишню.

Поздней весной – в начале лета, (май-июнь) обрезают старые деревья. Их обрезают во время или после цветения, что позволит ограничить размеры кроны и ослабить процессы дальнейшего роста побегов.

Для тех культур, которые рано плодоносят , например, абрикос, чтобы не потерять урожай из-за весенних заморозков обрезку можно проводить летом. Благодаря этому в следующем году цветение наступит позже, и урожай, в случае морозов, будет спасен.

Осенью производится санитарная обрезка деревьев. Такая обрезка улучшает обменные процессы растения, снижает уровень травматизма. Осенью также обрезают кусты.

Когда и как проводить обрезку деревьев поздней зимой и ранней весной

Весенняя обрезка дерева можно начинать в конце февраля, начале марта. Это когда дерево еще спит, ничего нового еще не выросло, тем более зацвело, но уже не так холодно. В любом случае нужно успеть к тому времени, когда дерево начнет формировать почки.

Ориентироваться нужно по температуре на улице. Рекомендуется производить обрезку, когда температура будет плюсовой. Можно обрезать и при более низкой температуре, но не ниже минус 5 градусов. Если на следующий день или неделю ожидаются морозы, лучше отложить обрезку до плюсовой температуры.

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