Трендовая обувь 2024: три пары, которые стоит приобрести

Совсем скоро весна, а это означает, что самое время присмотреться к новым моделям обуви.

Опираясь на представленные брендами коллекции сезона весна-лето 2024, с уверенностью можно сказать, что в тренде в этом году будет разнообразие, удобство и яркость. Также нельзя исключить и тот факт, что новые тенденции в моде - это опять взгляд в прошлое.

Балетки

Эта модель обуви была просто невероятно популярной 10-12 лет тому назад, но постепенно отошла на второй план, уступив место кроссовкам и лоферам. Однако в этом году балеткам пророчат большой камбэк, о чем говорят уже неоднократные их появления на стритстайлерах.

Однако модели, которые теперь будут в тренде, отличаются от тех, которые были в 2010-х, поскольку теперь это сетчатые балетки, сатиновые, украшенные заклепками, камнями или бисером. Также особой популярностью пользуются варианты с ремешками и резинками, напоминающие настоящие танцевальные пуанты.

Фото: Getty Images

Леопардовый принт

Вероятно, это довольно смелый тренд, однако все чаще можно заметить обувь подобного дизайна в продаже. С леопардовым принтом нам предлагают самые различные модели от кроссовок до балеток. Чтобы не переборщить, есть одно простое золотое правило для анималистических принтов - ограничивать свой образ одним предметом.

Фото: Getty Images

Красная обувь

Популярность этого тренда была неизбежной, ведь осенью прошлого года в тренде были сумки красного, практически винного, оттенка. Спустя несколько месяцев, после завершения модных шоу, этот тренд перекочевал на обувь. Но в тренде не только туфли, а совершенно любая красная обувь.

Фото: Getty Images

Читайте также: