Трендове взуття 2024: три пари, які варто придбати

Незабаром весна, а це означає, що саме час придивитися до нових моделей взуття.

Опираючись на представлені брендами колекції сезону весна-літо 2024 з упевненістю можна сказати, що у тренді цього року буде різноманітність, зручність та яскравість. Також не можна виключити і той факт, що нові тенденції у моді – це знову погляд у минуле.

Балетки

Ця модель взуття була просто неймовірно популярною 10-12 років тому, але поступово відійшла на другий план, поступившись місцем кросівкам і лоферам. Проте цього року балеткам пророкують великий камбек, про що говорять уже неодноразові їхні появи на стрітстайлерах.

Однак моделі, які тепер будуть у тренді, відрізняються від тих, які були в 2010-х, оскільки тепер це сітчасті балетки, сатинові, прикрашені заклепками, камінням або бісером. Також особливою популярністю користуються варіанти з ремінцями та гумками, що нагадують справжні танцювальні пуанти.

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Леопардовий принт

Ймовірно, це досить сміливий тренд, проте все частіше можна помітити взуття такого дизайну у продажу. З леопардовим принтом нам пропонують різні моделі від кросівок до балеток. Щоб не переборщити є одне просте золоте правило для анімалістичних принтів – обмежувати свій образ одним таким предметом.

Фото: Getty Images

Червоне взуття

Популярність цього тренду була неминучою, адже восени минулого року у тренді були сумки червоного, практично винного відтінку. Через кілька місяців після завершення модних шоу цей тренд перекочував на взуття. Але в тренді не лише туфлі, а будь-яке червоне взуття.

Фото: Getty Images

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