У Росії помер 71-річний український в’язень: що відомо

У Росії помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, якого звинувачували у “шпигунстві” та “участі у терористичній оргнанізації”. Це сталося, ймовірно, у СІЗО на території Ростовської області.

Про це повідомили в російській правозахисній організації “Меморіал” з посиланням на інформацію про припинення справи через смерть обвинуваченого, яка з'явилася в картотеці на сайті суду.

“Про фігуранта справи і саме звинувачення відомо дуже мало — Демченко народився 1952 року в місті Моспине, де він і проживав. Від 2014 року це місто контролюється так званою “ДНР”. Чи має він близьких родичів і на якій території — невідомо”, - йдеться у повідомленні.

У правозахисній організації, діяльність якої віднедавна заборонена у РФ, українця звинувачували за статтями про “шпигунство” (276 КК РФ), “участь у терористичній організації” (частина 2 статті 205.4 КК РФ) та “незаконне зберігання зброї чи боєприпасів” (частина 1 статті 222 КК РФ). Справа щодо нього надійшла до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону наприкінці серпня 2023 року. Усього відбулося сім засідань по суті.

Підсудні за цією категорією справ перебувають у ростовських СІЗО.

Нагадаємо, минулого року в Росії звинуватили громадянина України у шпигунстві і засудили його до 16 років колонії суворого режиму. Українця звинуватили у тому, що він нібито збирав у Тулі таємні відомості.

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