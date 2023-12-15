Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька розповіла про фінансову скруту в Києві

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька згадала, як студенткою Львівського університету імені Франка вперше приїхала до Києва проходити практику на радіо "Промінь".

На зніманнях проєкту "Я люблю Україну" для телеканалу ТЕТ вона зізналася, що тоді їй нерідко доводилося повертатися з Хрещатика на Борщагівку пішки.

"Я дуже багато ходила пішки, тому що не завжди були гроші на транспорт. Пам'ятаю, перша моя практика була на Хрещатику, 26. І мені інколи доводилося ходити пішки на Борщагівку, бо просто не було грошей на трамвай. Це була страшна криза, 90-ті, коли всюди було дуже складно фінансово", – поділилася Соломія Вітвіцька.

Цей студентський період у Києві запам'ятався їй не лише пішими прогулянками, а й легендарною київською перепічкою. Коштувала вона на той час усього 50 копійок.

"Київська перепічка – це однозначно мастхев. За нею завжди стояли черги. Я навіть пам’ятаю, як змінювалася ціна перепічки від 50 копійок. На Хрещатику також були хот-доги, і був варіант – взяти перепічку й колу або хот-дог, і тоді на колу вже не вистачало", – з усмішкою пригадала учасниця шоу "Я люблю Україну".

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

За лаштунками проєкту Соломія Вітвіцька зізналася, що перші місяці її життя в Києві хоч і були непростими, але саме тоді вона по-справжньому закохалася в журналістику й познайомилася з китами українського шоубізнесу – Святославом Вакарчуком, Фаготом і Фоззі, кар'єри яких теж лише починалися.

"Усе ж таки в мене була чудова практика, я все літо провела на радіо "Промінь". Я була в захваті від людей, які мене там зустріли, зі всіма зірками познайомилася, записала купу інтерв'ю. Саме тоді ми зустрілися з Фоззі та Фаготом з ТНМК. Пам'ятаю, як спускалися разом у метро на Майдані Незалежності. Тоді ж на радіо "Промінь" приходили хлопці з "Океану Ельзи". Вони були такі скромні, думали, хто б поставив пісню на радіо, хто б узяв інтерв'ю", – поділилася спогадами ведуча ТСН.

Вона додала, що вдячна столиці за всі випробування, адже саме вона загартувала її характер.

"Я абсолютно щаслива, що все склалося саме так. Усі люди, які мені траплялися, зробили певний вклад. Усі події привели мене до того, ким я є зараз. Я нічого не викреслювала б", – підсумувала Соломія Вітвіцька.

Нагадаємо, що раніше Соломія Вітвіцька зізналася, скільки грошей вона витрачає на місяць і на які гроші живе.

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