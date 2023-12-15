28-річна жінка викрала фургон із 10 тисячами пончиків

Вона сіла за кермо у момент, коли водій зупинився на заправці.

В Австралії жінка викрала фургон з 10 000 пончиків.

Про це пише telegraph.co.uk.

Фургон прямував до магазинів неподалік Сіднея, але зник, коли водій служби доставки зупинився, щоб заправитися під час своєї нічної зміни. Система відеоспостереження зафіксувала жінку, яка тинялася навколо припаркованого автомобіля. За мить вона сіла всередину і поїхала, доки водій платив на касі.

Як виявилося, це була 28-річна Б'янка Денніс, яку спочатку розшукували за звинуваченням у відсутності квитка на платформі залізничного вокзалу. Вона переховувалася від копів протягом двох тижнів.

"Їй було пред'явлено звинувачення у захопленні та керуванні транспортним засобом без згоди власника, керуванні транспортним засобом протягом періоду дискваліфікації, а також у подорожі чи спробі поїздки без чинного квитка", — заявили в поліції Нового Південного Вельсу.

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Незрозуміло, чи знала вона, що білий фургон без розпізнавальних знаків був набитий тисячами пончиків. Оскільки ці солодощі продавалися приблизно за 4 австралійські долари, вартість вантажу становила близько 40 000 доларів.

Поліція підтвердила, що фургон було знайдено у парку неподалік Парраматти. У своїй заяві правоохоронці додали, що "пончики були знищені", не вдаючись до подробиць.

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