Одна з областей може запровадити карантин через COVID-19

У Чернівецькій області за попередній тиждень зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19.

У Чернівецькій області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України 15 грудня.

Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується залежноі від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій. В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що наразі епідпоріг перевищено в Чернівецькій області. За попередній тиждень там зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. У Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню — 8 738 захворілих. В інших регіонах України ситуація стабільна, тобто зберігається неепідемічний рівень.

У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії. Протиепідемічні заходи можуть містити запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

Від початку епідсезону у жовтні понад 1,5 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. За тиждень з 4 по 10 грудня в країні зареєстровано 155 539 випадків захворювання, із них 84 823 — серед дітей віком до 17 років.

У чотирьох областях зафіксована циркуляція вірусів грипу. Зокрема, у Волинській та Кіровоградській областях зафіксовано грип типу А, в Івано-Франківській та Рівненській областях — грип типу В. Від початку епідемічного сезону проти грипу щеплення зробили 113 298 людей.

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