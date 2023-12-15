Одна из областей может ввести карантин из-за COVID-19

В Черновицкой области за предыдущую неделю зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В Черновицкой области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины 15 декабря.

Уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области. Он вычисляется в зависимости от численности населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций. В областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога, могут применяться локальные карантины, то есть усиленные противоэпидемические меры.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в настоящее время эпидпорог превышен в Черновицкой области. За предыдущую неделю там зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. В Житомирской области эпидемический порог соответствует среднему уровню – 8 738 заболевших. В других регионах Украины ситуация стабильная, то есть сохраняется неэпидемический уровень.

В случае усложнения эпидситуации в той или иной громаде в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общепита, предприятиях, транспорте областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять мероприятия, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Противоэпидемические меры могут содержать введение маскового режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмену массовых мер по нормализации ситуации и т.д.

С начала эпидсезона в октябре более 1,5 млн украинцев переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю с 4 по 10 декабря в стране зарегистрировано 155 539 случаев заболевания, из них 84 823 среди детей в возрасте до 17 лет.

В четырех областях зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. В частности, в Волынской и Кировоградской областях зафиксирован грипп типа А, в Ивано-Франковской и Ровенской областях — грипп типа В. С начала эпидемического сезона против гриппа прививки сделали 113 298 человек.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, стала ли вакцинация против коронавируса причиной ряда "внезапных смертей".

Читайте также: