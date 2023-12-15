Pornhub підбив підсумки 2023 року: що дивилися українці (фото)

Україна опинилась на 14 місці за кількістю переглядів.

Порносайт Pornhub опублікував підсумки 2023 року.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Так, цього року Україна опинилась на 14 місці за кількістю спожитого трафіку.

Щодо більшості пошукових запитів, в Україні спостерігалося різке зростання цікавості до розділу "хентай": стрибок на +14 порівняно з 2022 роком, що зробило його другим за популярністю терміном 2023-го. На першому місці – "мілф", який також піднявся на 2 позиції, а на 3 було "аніме", що посідав те саме місце, що й минулого року.

Звіт Pornhub за 2023 рік / Фото: Pornhub

В Україні найпопулярнішою порноакторкою стала Little Caprice. Також переглядали ролики актора-гея Кейда Меддокса та Саші Роуз.

Популярні пошукові запити: "milf porn" (+553%), "shorts" (+493%) та "sex anime" (+313%).

У топ-категоріях України "реаліті" посіло перше місце, "мілф" – друге, а "анал" – третє.

Головними трендами у світі цього року стали — "порно зі зрілими", "супер розмір", "секс-машини", "уніформа" та "сексуальне "зцілення".

Звіт Pornhub за 2023 рік / Фото: Pornhub

А найпопулярнішими запитами цього року були "хентай", "мілф", "лесбійки" та "японське".

Найпопулярнішими порнозірками 2023-го стали: Абелла Денджер, Анджела Вайт, Єва Ельфі, Лана Роудс, Віолета Меєрс та Райлі Рід.

Нагадаємо, минулого року українці активно шукали на Pornhub "лесбійки", "мілф", "аніме" та "жорсткий". 2022-го Україна опинилася на 15 місці за переглядами.

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