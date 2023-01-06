Відомий американський актор, зірка серіалу "Дивні дива" Ноа Шнапп здійснив камінгаут.

У своєму TikTok 18-річний артист розмістив чесне відео, в якому зізнався, що йому подобаються чоловіки.

"Коли я нарешті сказав своїм друзям та сім'ї, що я гей, після того, як 18 років боявся ховатися "в шафі", і все, що вони сказали, це "ми знаємо", - говорить у відео Шнапп.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Також свій ролик актор супроводив підписом: "Схоже, я більше схожий на Вілла, ніж я думав". Шнапп мав на увазі свого героя з серіалу "Дивні дива" Вілла Баєрса. Зазначимо, що за сюжетом серіалу Вілл відчуває ніжні почуття до свого друга Майка, якого зіграв актор Фінн Вулфард. Протягом чотирьох сезонів серіалу шанувальники здогадувалися про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Вілла. Пізніше в одному з інтерв'ю Шнапп, відповідаючи на запитання журналістів, зізнався, що його персонаж й справді відчуває симпатію до Майка.

Кадр з серіалу "Дивні дива", Майк (ліворуч) і Вілл (праворуч)

Нагадаємо, що раніше ми писали про зірок, які здійснили камінгаути. Не побоялися публічно розповісти про свої сексуальні вподобання учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич, співак MELOVIN, акторка Ребел Вілсон та багато інших знаменитостей.

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