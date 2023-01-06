Известный американский актер, звезда сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп совершил каминг-аут.

В своем TikTok 18-летний артист разместил честное видео, в котором признался, что ему нравятся мужчины.

"Когда я наконец-то сказал своим друзьям и семье, что я гей, после того, как 18 лет боялся прятаться "в шкафу", и все, что они сказали, это "мы знаем", – говорит в видео Шнапп.

@noahschnapp I guess I'm more similar to will than I thought ♬ original sound — princessazula0

Также свой ролик актер сопроводил подписью: "Похоже, я больше похож на Уилла, чем я думал". Шнапп имел в виду своего героя из сериала "Очень странные дела" Уилла Байерса. Отметим, что по сюжету сериала Уилл испытывает нежные чувства к своему другу Майку, которого сыграл актер Финн Вулфард. В течение четырех сезонов сериала поклонники догадывались о нетрадиционной сексуальной ориентации Уилла. Позже в одном из интервью Шнапп, отвечая на вопросы журналистов, признался, что его персонаж действительно испытывает симпатию к Майку.

Кадр из сериала "Очень странные дела", Майк (слева) и Уилл (справа)

Напомним, что ранее мы писали о звездах, которые совершили каминг-ауты. Не побоялись публично рассказать о своих сексуальных предпочтениях участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич, певец MELOVIN, актриса Ребел Уилсон и многие другие знаменитости.

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