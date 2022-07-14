Зірка "Сватів" Анна Кошмал опинилася під крапельницями

В Instagram-stories артистка опублікувала фото, на якому вона зображена під крапельницею в одній із клінік Києва.

Знаменитість розповіла, що був тяжкий ранок для всіх. Також Анна подякувала персоналу клініки, що поставили її на ноги.

"Тяжкий для нас всіх ранок… Дякую за турботу та за те, що завжди готові прийняти і поставити на ноги", - розповіла Анна.

Анна Кошмал в клініці / Фото: instagram.com/smorkovkina

Що саме сталося з акторкою, наразі невідомо. Утім, згодом Кошмал опублікувала у своєму фотоблогу фото, на якому вже була зображеною за кермом автівки. Як розповіла Анна, вона ходила до церкви.

"Ходила до церкви, замовила молитви за всіх рідних…", - поділилася артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал прокоментувала можливі знімання продовження серіалу "Свати". Акторка пояснила, чому це неможливо зробити.

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