Злату Огнєвіч переслідує нав'язливий шанувальник: "Приходить до мого будинку"

Співачка Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідування з боку нав'язливого шанувальника.

Це вже не вперше, коли навіжений фанат намагається добитися уваги від знаменитості. Так, на цей раз "сталкером" Злати став невідомий чоловік, який вже декілька разів приходив до її будинку з квітами та благав про зустріч.

Про появу нав'язливого фана співачці повідомила консьєржка, поки Злата була у подорожі. Як розповіла співачка в сторіз в Instagram, вона також бачила цього чоловіка раніше. Незнайомець здався зірці не агресивним, тому вона сподівається на адекватну розмову.

"З'явився новий переслідувач. Він не такий агресивний, як інші. Але він нав'язливо приходить до мого будинку, приносить квіти, нав'язливо просить про зустріч. Мені це все неприємно. Але я сподіваюсь, бо він не такий агресивний, я зможу йому пояснити, що цього робити не варто. Про це мені повідомила мені моя консьєрж", - поділилася співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що раніше в житті Огнєвіч також були неадекватні переслідувачі. Один з таких фанів переслідував зірку протягом трьох років - він погрожував її родині, приходив до неї додому та навіть влаштувався у таксі, аби зустрітися зі Златою під час замовлення. Чоловік матами звертався до співачки та звинувачував у тому, що вона "зіпсувала йому життя".

Ще один нав'язливий чоловік теж намагався добратися до Злати та приходив до неї додому. На щастя, співачка змогла швидко позбутися його, пригрозивши поліцією.

Читайте також: