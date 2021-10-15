Злата Огнєвіч засвітила оголений бюст у прозорому комбінезоні

Артистка здивувала сміливим образом.
Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч потішила прихильників зухвалими кадрами.
На сторінці в Instagram зірка розмістила серію знімків, на яких постає в напівпрозорому сексі-комбінезоні. Саме у ньому артистка станцювала відвертий танець перед чоловіками у шоу, де будує особисте життя.
Вбрання Злати дещо засвітило її бюст та дозволило розгледіти усі принади гарного тіла виконавиці. Зухвалості образу додав вечірній макіяж та накручене волосся.
" Кожній кішечці - по котику", - грайливо підписала знімки Огнєвіч.
Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що Злата у цьому образі дуже жіночна, а її танець назвали сміливим та гарячим.
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