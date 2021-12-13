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"Золотий глобус-2022": номінанти на престижну кінопремію

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"Золотий глобус-2022": номінанти на престижну кінопремію

Стали відомі номінанти на "Золотий глобус-2022" / Associated Press

Церемонія нагородження відбудеться дев’ятого січня.

Стали відомі імена номінантів на одну з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус-2022" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.

Щорічне шоу з оголошенням номінантів транслювали на YouTube-каналі Golden Globes. Сама ж 79-та за рахунком церемонія відбудеться дев’ятого січня.

Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати омріяну нагороду.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2022" 

Найкращий драматичний фільм

  • "Белфаст"
  • "Влада пса"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "CODA: Дитина глухих батьків"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

  • Леді Гага ("Будинок Gucci")
  • Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")
  • Олівія Колман ("Незнайома дочка")
  • Крістен Стюарт ("Спенсер")
  • Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

  • Махершала Алі ("Лебедина пісня")
  • Гав'єр Бардем ("Бути Рікардо")
  • Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")
  • Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
  • Вілл Сміт ("Король Річард")
Вілл Сміт / © Associated Press
Вілл Сміт / Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

  • "Вестсайдська історія"
  • "Лакрична піца"
  • "Не дивіться нагору"
  • "Сірано"
  • "Тік-тік, бум!"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

  • Ендрю Гарфілд ("Тік-тік, бум!")
  • Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться нагору")
  • Пітер Дінклейдж ("Сірано")
  • Ентоні Рамос ("На висоті мрії")
  • Купер Гоффман ("Лакрична піца")
Леонардо Ді Капріо / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо / Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

  • Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")
  • Маріон Котійяр ("Аннетт")
  • Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору")
  • Емма Стоун ("Круелла")
  • Алана Гаїм ("Лакрична піца")
Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Associated Press

Найкращий іноземний фільм

  • "Герой" (Іран)
  • "Купі номер 6" (Фінляндія)
  • "Паралельні матері" (Іспанія)
  • "Рука бога" (Італія)
  • "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращий анімаційний фільм

  • "Лука"
  • "Моя афганська сім'я"
  • "Втеча"
  • "Рая та останній дракон"
  • "Енканто"

Найкращий телефільм або мінісеріал

  • "Імпічмент: Американська історія злочину"
  • "Ломка"
  • "Меір із Істтауна"
  • "Підземна залізниця"
  • "Прибиральниця: Історія матері-одиначки"

Найкращий драматичний серіал

  • "Гра у кальмара"
  • "Люпен"
  • "Спадкоємці"
  • "Поза"
  • "Ранкове шоу"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Узо Адуба ("Пацієнти")
  • Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")
  • Елізабет Мосс ("Оповідання служниці")
  • Емджей Родрігес ("Поза")
  • Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Дженніфер Еністон / © Associated Press
Дженніфер Еністон / Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Брайан Кокс ("Спадкоємці")
  • Лі Чжон Чже ("Гра в кальмара")
  • Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
  • Біллі Портер ("Поза")
  • Омар Сі ("Люпен")
Омар Сі / © Associated Press
Омар Сі / Associated Press

Найкращий комедійний серіал

  • "Велика"
  • "Пси резервації"
  • "Тед Лассо"
  • "Вбивства в одному будинку"
  • "Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі

  • Ентоні Андерсон ("Чорна комедія")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
  • Ніколас Голт ("Велика")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
Мартін Шорт / © Associated Press
Мартін Шорт / Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі

  • Ганна Айнбайндер ("Хитрощі")
  • Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія")
  • Ісса Рей ("Біла ворона")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Ель Фаннінг ("Велика")
Ель Фаннінг / © Associated Press
Ель Фаннінг / Associated Press

Найкращий режисер

  • Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Дені Вільнев (Дюна)
  • Меггі Джілленхол ("Незнайома дочка")
  • Джейн Кемпіон ("Влада пса")
  • Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
Стівен Спілберг / © Associated Press
Стівен Спілберг / Associated Press

Найкраща музика до фільму

  • "Дюна" - Ганс Циммер
  • "Енканто" - Джермейн Франко
  • "Французький вісник" - Александр Деспла
  • "Паралельні матері" - Альберто Іглесіас
  • "Влада пса" - Джонні Грінвуд

Зауважимо, багато хто називає "Золотий глобус" репетицією головної кінопремії року – "Оскара". Зазвичай, більшість фільмів, відзначених "Глобусом" потім отримують статуетку "Оскара".

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