"Золотий глобус-2022": номінанти на престижну кінопремію

Церемонія нагородження відбудеться дев’ятого січня.

Стали відомі імена номінантів на одну з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус-2022" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.

Щорічне шоу з оголошенням номінантів транслювали на YouTube-каналі Golden Globes. Сама ж 79-та за рахунком церемонія відбудеться дев’ятого січня.

Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати омріяну нагороду.

Номінанти на премію "Золотий глобус-2022"

Найкращий драматичний фільм

"Белфаст"

"Влада пса"

"Дюна"

"Король Річард"

"CODA: Дитина глухих батьків"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Леді Гага ("Будинок Gucci")

Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")

Олівія Колман ("Незнайома дочка")

Крістен Стюарт ("Спенсер")

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

Джессіка Честейн / Associated Press

Найкращий актор у драматичному фільмі

Махершала Алі ("Лебедина пісня")

Гав'єр Бардем ("Бути Рікардо")

Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")

Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")

Вілл Сміт ("Король Річард")

Вілл Сміт / Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл

"Вестсайдська історія"

"Лакрична піца"

"Не дивіться нагору"

"Сірано"

"Тік-тік, бум!"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Ендрю Гарфілд ("Тік-тік, бум!")

Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться нагору")

Пітер Дінклейдж ("Сірано")

Ентоні Рамос ("На висоті мрії")

Купер Гоффман ("Лакрична піца")

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")

Маріон Котійяр ("Аннетт")

Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору")

Емма Стоун ("Круелла")

Алана Гаїм ("Лакрична піца")

Емма Стоун / Associated Press

Найкращий іноземний фільм

"Герой" (Іран)

"Купі номер 6" (Фінляндія)

"Паралельні матері" (Іспанія)

"Рука бога" (Італія)

"Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращий анімаційний фільм

"Лука"

"Моя афганська сім'я"

"Втеча"

"Рая та останній дракон"

"Енканто"

Найкращий телефільм або мінісеріал

"Імпічмент: Американська історія злочину"

"Ломка"

"Меір із Істтауна"

"Підземна залізниця"

"Прибиральниця: Історія матері-одиначки"

Найкращий драматичний серіал

"Гра у кальмара"

"Люпен"

"Спадкоємці"

"Поза"

"Ранкове шоу"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Узо Адуба ("Пацієнти")

Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")

Елізабет Мосс ("Оповідання служниці")

Емджей Родрігес ("Поза")

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Дженніфер Еністон / Associated Press

Найкращий актор у драматичному серіалі

Брайан Кокс ("Спадкоємці")

Лі Чжон Чже ("Гра в кальмара")

Джеремі Стронг ("Спадкоємці")

Біллі Портер ("Поза")

Омар Сі ("Люпен")

Омар Сі / Associated Press

Найкращий комедійний серіал

"Велика"

"Пси резервації"

"Тед Лассо"

"Вбивства в одному будинку"

"Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі

Ентоні Андерсон ("Чорна комедія")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Ніколас Голт ("Велика")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт / Associated Press

Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі

Ганна Айнбайндер ("Хитрощі")

Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія")

Ісса Рей ("Біла ворона")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Ель Фаннінг ("Велика")

Ель Фаннінг / Associated Press

Найкращий режисер

Кеннет Брана ("Белфаст")

Дені Вільнев (Дюна)

Меггі Джілленхол ("Незнайома дочка")

Джейн Кемпіон ("Влада пса")

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")

Стівен Спілберг / Associated Press

Найкраща музика до фільму

"Дюна" - Ганс Циммер

"Енканто" - Джермейн Франко

"Французький вісник" - Александр Деспла

"Паралельні матері" - Альберто Іглесіас

"Влада пса" - Джонні Грінвуд

Зауважимо, багато хто називає "Золотий глобус" репетицією головної кінопремії року – "Оскара". Зазвичай, більшість фільмів, відзначених "Глобусом" потім отримують статуетку "Оскара".

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