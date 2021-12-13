"Золотий глобус-2022": номінанти на престижну кінопремію

Церемонія нагородження відбудеться дев’ятого січня.
Стали відомі імена номінантів на одну з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус-2022" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.
Щорічне шоу з оголошенням номінантів транслювали на YouTube-каналі Golden Globes. Сама ж 79-та за рахунком церемонія відбудеться дев’ятого січня.
Пропонуємо вашій увазі імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати омріяну нагороду.
Номінанти на премію "Золотий глобус-2022"
Найкращий драматичний фільм
- "Белфаст"
- "Влада пса"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "CODA: Дитина глухих батьків"
Найкраща акторка у драматичному фільмі
- Леді Гага ("Будинок Gucci")
- Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")
- Олівія Колман ("Незнайома дочка")
- Крістен Стюарт ("Спенсер")
- Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Махершала Алі ("Лебедина пісня")
- Гав'єр Бардем ("Бути Рікардо")
- Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета")
- Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
- Вілл Сміт ("Король Річард")
Найкраща комедія або мюзикл
- "Вестсайдська історія"
- "Лакрична піца"
- "Не дивіться нагору"
- "Сірано"
- "Тік-тік, бум!"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії
- Ендрю Гарфілд ("Тік-тік, бум!")
- Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться нагору")
- Пітер Дінклейдж ("Сірано")
- Ентоні Рамос ("На висоті мрії")
- Купер Гоффман ("Лакрична піца")
Найкраща акторка у мюзиклі або комедії
- Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")
- Маріон Котійяр ("Аннетт")
- Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору")
- Емма Стоун ("Круелла")
- Алана Гаїм ("Лакрична піца")
Найкращий іноземний фільм
- "Герой" (Іран)
- "Купі номер 6" (Фінляндія)
- "Паралельні матері" (Іспанія)
- "Рука бога" (Італія)
- "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
Найкращий анімаційний фільм
- "Лука"
- "Моя афганська сім'я"
- "Втеча"
- "Рая та останній дракон"
- "Енканто"
Найкращий телефільм або мінісеріал
- "Імпічмент: Американська історія злочину"
- "Ломка"
- "Меір із Істтауна"
- "Підземна залізниця"
- "Прибиральниця: Історія матері-одиначки"
Найкращий драматичний серіал
- "Гра у кальмара"
- "Люпен"
- "Спадкоємці"
- "Поза"
- "Ранкове шоу"
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Узо Адуба ("Пацієнти")
- Крістін Баранскі ("Хороша боротьба")
- Елізабет Мосс ("Оповідання служниці")
- Емджей Родрігес ("Поза")
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Брайан Кокс ("Спадкоємці")
- Лі Чжон Чже ("Гра в кальмара")
- Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
- Біллі Портер ("Поза")
- Омар Сі ("Люпен")
Найкращий комедійний серіал
- "Велика"
- "Пси резервації"
- "Тед Лассо"
- "Вбивства в одному будинку"
- "Хитрощі"
Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі
- Ентоні Андерсон ("Чорна комедія")
- Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Ніколас Голт ("Велика")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі
- Ганна Айнбайндер ("Хитрощі")
- Трейсі Елліс Росс ("Чорна комедія")
- Ісса Рей ("Біла ворона")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Ель Фаннінг ("Велика")
Найкращий режисер
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Дені Вільнев (Дюна)
- Меггі Джілленхол ("Незнайома дочка")
- Джейн Кемпіон ("Влада пса")
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
Найкраща музика до фільму
- "Дюна" - Ганс Циммер
- "Енканто" - Джермейн Франко
- "Французький вісник" - Александр Деспла
- "Паралельні матері" - Альберто Іглесіас
- "Влада пса" - Джонні Грінвуд
Зауважимо, багато хто називає "Золотий глобус" репетицією головної кінопремії року – "Оскара". Зазвичай, більшість фільмів, відзначених "Глобусом" потім отримують статуетку "Оскара".
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